أهم خصائص وقدرات المسيرة الإسرائيلية الجديدة "ماعوز"

بعد إعلان كتائب القسّام، الجناح العسكري لحماس، إسقاط طائرتين مسيرة في حي الزيتون شرقي قطاع غزة وبثت مقاطع فيديو أظهرت أحد افراد المقاومة يستعرض أجزاء الطائرة ورموزا مكتوبة عليها باللغة العبرية، بعد تفكيكها اكتسبت المسيرة الإسرائيلية الجديدة "ماعوز" شهرة عالمية.

ابرز الخصائص وقدرات المسيرة الإسرائيلية الجديدة "ماعوز"

وكشفت تقريرإسرائيلية، فإن "ماعوز" هي دورن انتحاري، إسرائيلي الصنع، له عدة خصائص وقدرات متنوعة من أبرزها:

وطراز "ماعوز " هو الأكبر حجما بين أنواع هذه الطائرة الإسرائيلية، وتزويده بنظام تعقّب ورأس حربية ووصلة بيانات ذات خصائص كهروضوئية مماثلة لتلك الخاصة يجعله يماثل صواريخ المضادة للدبابات.

ودخلت المسيرة الإسرائيلية الجديدة "ماعوز" الخدمة في يونيو الماضي، بعد أن استخدمتها من قبل قوات وحدتي "دوفدوفان" و"ماغلان" الإسرائيليتين، خلال عملية عسكرية في مخيم جنين، ما أسفر عن اغتيال 12 فلسطينيًا، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

و تزويد وحدات النخبة بطائرة ماعوز الانتحارية في سنة 2022، وتم نشرها مع وحدات المشاة كجزء من خطة إعادة هيكلة تلك القوات ضمن برنامج "مومنتوم"، لبناء قوة تدمير قدرات العدو في أقل وقت وبأقل تكلفة.

وتعد سلاحا من منظومة "سبايك"، التي تضم الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وتدرج ضمن "الذخائر التكتيكية المتجولة.

وتشتمل كل مجموعة قتالية إسرائيلية على ثلاث طائرات رباعية المروحيات ونظام للتحكم بها باستخدام جهاز لوحي مقوى.

تم الاعتماد في تصميمها على تجارب إسرائيل في القتال المباشر من مسافات قريبة ضد المقاومة الفلسطينية بالمناطق الحضرية مثل قطاع غزة.

تحلق حول المباني لمهاجمة الأفراد المختبئين خارج نطاق الرؤية أو المتحصنين في البيئات الحضرية مثل العمارات والبنايات.

يمكن التحكم بها يدويًا بجهاز لوحي أو تلقائيًا من خلال إعطائها إحداثيات دقيقة للهدف وإذا تم إلغاء الهجوم تعود إلى موقع إطلاقها.

لها قناة تصوير حرارية وتتراوح قدرة تحمل طيرانها بين 15 إلى 30 دقيقة اعتمادًا على تكوين حزمة بطارية واحدة أو اثنتين.