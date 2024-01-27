السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سوريا ترحب بقرار العدل الدولية بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

العدل الدولية
العدل الدولية

رحبت سوريا بقرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة فورية لحماية الفلسطينيين، معتبرة أن هذا القرار "بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب".

وقالت الخارجية السورية في بيان، اليوم السبت، نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا": "تقدر سوريا مطالبة القرار بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية لحماية الفلسطينيين والتي أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل بحق الفلسطينيين وإلحاق الأذى بهم أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري".

وأضاف البيان: أن سوريا تعتبر هذا القرار "بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات "إسرائيل" من العقاب الذي استغلته على مدى عقود لارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها ضدهم".

وشدد البيان على ضرورة "مواصلة الجهود العربية والدولية داخل الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن لإعطاء قوة إلزامية لقرار المحكمة فيما يخص الإجراءات المؤقتة التي طلبتها".

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وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل يوم الجمعة، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص وقف إطلاق النار.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورحبت فلسطين بقرار محكمة العدل الدولية، واعتبرته خطوة تؤكد أن زمن إفلات إسرائيل من العقاب قد ولى، وعليها أن تقف اليوم في قفص الاتهام كمجرم حرب.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني محمد اشتية: من جانبنا كنا نأمل أن تنادي المحكمة بوقف العدوان، لكن قبول القضية ورفض طلب إسرائيل بـ "رد الدعوى" مهم.

وأضاف اشتية:  أن دولة فلسطين ترحب بالأمر القضائي التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن هذا القرار المصيري يعني أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع.

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