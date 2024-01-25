عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

استُشهد عشرات المواطنين، اليوم الخميس، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الحادي عشر بعد المئة.

جنوب شرق مدينة غزة

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 20 مواطنًا، واصابة 150 آخرين، على مفرق الكويت على طريق صلاح الدين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، عقب إطلاق جيش الاحتلال قذائف مدفعية ورصاصًا بشكل كثيف صوب الذين يقومون بانتظار شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من رفح، كما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وقبل قليل، نقل أربعة شهداء، و20 جريحًا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس، إثر قصف مدرسة تؤوي نازحين.

مخيم البريج وسط قطاع غزة

كما استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال تجمعًا سكنيًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وصباح اليوم، استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفلان، في قصف الاحتلال على منطقة السطر الغربي شمال خان يونس.

ويواصل الاحتلال قصفه المكثف على مناطق مختلفة في القطاع، بينها خان يونس، التي تتعرض لسلسلة عنيفة من الغارات والقصف المدفعي.

ارتفاع عدد الشهداء في العدوان

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في العدوان إلى 25700 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نحو 63740 مصابًا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 24 مواطنًا من الضفة، والعشرات من خان يونس، جنوب قطاع غزة.

فمن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنًا، وهم: الأسير المحرر أحمد وليد خشان من قرية بير الباشا جنوبا، وأوس كحيل سكران، وأحمد ربيع نصار، وبهاء العبسي، ومراد سوقية، وبكر خمايسة، وحسني يونس، ومحمد محمود قمبع، ولؤي جهاد الشلبي، ومحمد زياد الشلبي، وإبراهيم هصيص، وحمودي العرسان من الحي الشرقي للمدينة.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي محمد رزق (28 عامًا) من قرية المدية غربًا.

ومن الخليل، اعتقل الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: حماد حسين الشامسطي، ويونس راتب الشامسطي من بلدة يطا، وعبدالمجيد ماجد أزغير، وعمر راشد عمرو من منطقة "قب الجانب" وسط المدينة، وهاشم عطية الفقيات من قرية البيرة.

ومن طوباس، اعتقلت تلك القوات الشاب حسين عبدالرحيم بشارات (28 عامًا)، من بلدة طمون جنوبًا، أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري.

ومن بيت لحم، اعتقل الاحتلال الشاب محمد أحمد العروج (29 عامًا)، من واد شاهين في المدينة.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: الأسير المحرر جابر الأغبر، ووسيم حلاوة من المدينة، وعضو مجلس قروي يتما وائل محمد نجار، ونجله براء.

ومن غزة، اعتقل جيش الاحتلال جميع الرجال داخل عمارة سكنية غرب خان يونس، واقتاد النساء والأطفال إلى مقر جمعية الهلال الأحمر، حيث احتجزهم داخله.

حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو 6285، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي ترافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.

يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.