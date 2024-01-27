واشنطن تايمز: الولايات المتحدة الأمريكية توافق على بيع طائرات إف 16 لتركيا

أعطت الحكومة الأمريكية الضوء الأخضر لبيع مقاتلات من طراز إف 16 لتركيا بمبلغ 23 مليار دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن عملية البيع تشمل حصول تركيا على 40 طائرة جديدة من طراز إف 16 وحصول اليونان على 40 طائرة من طراز إف 35 مقابل 8 مليارات دولار، حسب واشنطن تايمز.

وأخطرت وزارة الخارجية مساء الجمعة الكونجرس رسميًا بهذه الصفقة المزدوجة، وفقا لما يقتضيه القانون الأمريكي.

ولتنفيذ هذه الخطوة كانت الولايات المتحدة تنتظر أن تتسلم وثائق تصديق تركيا على عضوية السويد في ناتو حسبما قال مسئول أمريكي اشترط عدم كشف هويته، ما يعكس الطبيعة الحساسة جدا للمفاوضات التي كانت جارية.

عملية بيع لأسلحة أمريكية إلى حكومة أجنبية

ويفرض القانون الأمركي إخطار الكونجرس بأي عملية بيع لأسلحة أمريكية إلى حكومة أجنبية.

وسبق لتركيا أن طلبت في أكتوبر 2021 شراء مقاتلات إف 16 بقيمة 20 مليار دولار وما يقرب من 80 مجموعة تحديث لطائراتها الحربية الحالية.

العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

ويراجع قادة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب عادة كل مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرى، بدعوى مخاوف بشأن قضايا حقوق الإنسان أو القضايا الدبلوماسية التي يمكن أن تؤخر أو توقف مثل هذه الصفقات.

حلف شمال الأطلسي

وصدّق البرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مما أزال عقبة رئيسية أمام توسيع التحالف العسكري الغربي بعد تأخير دام 20 شهرا.

وكان عزوف تركيا عن التصديق عقبة رئيسية أمام الحصول على موافقة الكونجرس على صفقة الطائرات المقاتلة.

صفقة طائرات إف 16 لتركيا

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعثت، الأسبوع الماضي، برسالة لأعضاء الكونجرس تحثهم فيها على الموافقة على صفقة طائرات إف 16 لتركيا، وفقا لوكالة رويترز عن مصادر مطلعة.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد حرب أوكرانيا في فبراير 2022.

وبينما نالت فنلندا العضوية العام الماضي، وتأجلت محاولة السويد بسبب عدم تصديق تركيا وكذلك هنغاريا عليها.