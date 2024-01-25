الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

اشتباكات فى جنين واقتحامات فى نابلس ورام الله وتشديدات أمنية شرق القدس

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، مدينتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية، فيما دارت اشتباكات مع مواطنين فلسطينيين في جنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية من جهة حاجز عورتا، واعتقلت الأسير المحرر جابر الأغبر، والشاب وسيم حلاوة، بعدما كانت اقتحمت ليلًا قرى دوما ودير الحطب شرق نابلس، كما اقتحمت المنطقة الغربية من بلدة بيتا جنوبًا، وسيرت آلياتها العسكرية فيها.

أما في القدس، فقد شددت القوات الإسرائيلية، هذه الليلة، من إجراءاتها العسكرية عند مدخل بلدة العيزرية جنوب شرقي القدس المحتلة.

قوات الاحتلال تتمركز في المنطقة الشرقية من مدينة جنين

وفي جنين، اقتحمت القوات الإسرائيلية فجرًا المدينة معززة بجرافتين، وتمركزت في حي المراح وفي المنطقة الشرقية من مدينة جنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة من آلياتها العسكرية، من جهة حاجزي "دوثان" والجلمة للمدينة، وسط اقتحام أحياء مختلفة فيها، واندلاع مواجهات.

 استهداف القوات الإسرائيلية بعبوة ناسفة في الحي الشرقي بجنين

  ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة، للاشتباكات أظهرت لحظة استهداف القوات الإسرائيلية بعبوة ناسفة في الحي الشرقي بجنين.

 

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الجرافات الإسرائيلية تدمر نصبًا لشهداء

وأضافت أن الجرافات الإسرائيلية خربت محيط دوار السينما وسط المدينة، كما جرفت نصبًا لشهداء، ودوار الشهيد جميل العموري، ودوار الشهيد عبدالله أبوالتين على شارع الناصرة، كما أحدثت دمارًا وتخريبًا في منطقة البيادر بالمدينة.

في غضون ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية فجرًا، حيي الإرسال وعين مصباح في مدينة رام الله بعشرات الآليات العسكرية، وداهمت عدة منازل، فيما كانت اقتحمت ليلًا، قرية أم صفا شمال غربي رام الله.

كذلك، اقتحمت قوات إسرائيلية راجلة، الليلة، بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتجولت في عدة أحياء، خاصة المنطقة الغربية منها.

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