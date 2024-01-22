الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

غزة
غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، عن الصعوبات الكبيرة التي تواجه طهران بعد تصاعد التوتر في المنطقة بسبب العدوان على قطاع غزة وتصعد الحوثيين في البحر الأحمر

خسائر كبيرة لطهران 

وأكدت  صحيفة "جيورازليم بوست"، أن التصعيد في سوريا والعراق والبحر الأحمر، والذي قد تتكبد فيه إيران خسائر أكبر مما يمكنها تعويضه بسهولة، قد يشكل تحديا لها على المدى الطويل.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بالنظر إلى كل هذه الأحداث، يتعين على القيادة الإيرانية أن تفكر بعناية في خطواتها التالية في المنطقة، إنهم يحاولون الآن إدارة سلسلة كبيرة جدا ومعقدة من الصراعات.

وأوضحت أن هذا يشمل قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والعراق واليمن، ويشكل تحديا كبيرا بالنسبة لهم، حيث لم يسبق لإيران أن اضطرت إلى إدارة هذا العدد من الجبهات النشطة.

قاعدة عين الأسد 

وواصلت طهران تهديداتها لإسرائيل والقوات الأميركية نهاية الأسبوع، فعلى سبيل المثال، هاجم وكلاؤها في العراق بالصواريخ الباليستية قاعدة عين الأسد الجوية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية: أطلق مسلحون مدعومون من إيران عدة صواريخ باليستية في غرب العراق مستهدفة قاعدة الأسد الجوية، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي للقاعدة معظم الصواريخ، فيما سقط بعضها الآخر على القاعدة، وتقييمات الأضرار مستمرة.

كما عانت إيران من انتكاسة في اليمن، حيث قصفت أميركا، السبت، صاروخًا حوثيا مضادا للسفن كان يُعد للإطلاق تجاه خليج عدن.

والسبت الماضي كان يوما حافلا بالنسبة لإيران في المنطقة، إذ منيت بخسائر في سوريا حيث قتل عدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني في دمشق.

وفي جنوب لبنان قصفت الطائرات الإسرائيلية بنى تحتية ونقاط تابعة لحزب الله المدعوم من إيران.

من جانبها، أشارت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إلى إن إيران حاولت إرسال رسالة لأميركا وإسرائيل بضرباتها التي استهدفت سوريا والعراق وباكستان، حيث أرادت تأكيد فكرة أنها تواجه بشكل مباشر وليس فقط من خلال الوكلاء.

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طهران قطاع غزة الحوثيين البحر الاحمر قاعدة عين الأسد الجوية الصواريخ الباليستية إسرائيل

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