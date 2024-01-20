السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الخارجية" تؤكد التنسيق المصرى مع إيران وأوروبا وأمريكا حول القضايا الإقليمية

أحمد أبو زيد
أحمد أبو زيد

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، أن مصر تحافظ على علاقات مُنضبطة مع إيران، وتجري لقاءات واتصالات مستمرة على مختلف المستويات للبحث عن حلول للقضايا الإقليمية.

وقال أبوزيد في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة "سي بي سي"، إن مصر تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وتسعى لتعزيز التعاون في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة.

وأوضح أبوزيد، أن مصر ترحب بالتفاعل الأمريكي المتزايد مع القضايا الإقليمية، وتقدر الزيارات التي يقوم بها المسئولون الأمريكيون للاستفادة من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وخبرته في التعامل مع التحديات السياسية والأمنية.

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