الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

قطاع غزة
قطاع غزة

شنت طائرات  الاحتلال الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت على المنطقة الغربية للمدينة، ومحيط خان يونس.

قصف منازل المواطنين في مخيم البريج

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منازل المواطنين في مخيم البريج، ما أدى لدمار كبير في المكان، وإصابة العديد من المواطنين.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على المناطق الغربية لمدينة غزة، بالتزامن مع تواصل التوغل في المنطقة الشرقية.

 

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وأطلقت طائرات الاحتلال النار في المناطق الشرقية الواقعة بين محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعيا هو الأعنف على خان يونس منذ بداية العدوان.

طائرة مسيرة إسرائيلية تطلق النار على الأهالي في منطقة المواصي

وأفادت وسائل إعلام محلية، بإطلاق طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "كواد كابتر" النار على الأهالي في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، ومحيط مجمع ناصر الطبي، وعلى النازحين في جامعة الأقصى.

كما قصف الاحتلال عدة منازل في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس، وسوا المنازل في الأرض.

12 شهيدا بينهم 3 أطفال وسيدة وصلوا الليلة إلى مستشفى ناصر

وكان 12 شهيدا بينهم 3 أطفال وسيدة وصلوا الليلة إلى مستشفى ناصر في خان يونس جراء القصف والغارات الإسرائيلية العنيفة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شرق حيي التفاح والدرج في قطاع غزة، واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مسن، واعتقلت شابين من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المسن غالب حوتري بعد مداهمة منزله وتفتيشه في مدينة قلقيلية، كما اعتقلت الشابين شريف فراج، ومعاذ زيد، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 25،105 شهداء، و62،681 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.

القطاع خان يونس طائرة إسرائيلية قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي

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