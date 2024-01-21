الإذاعة الإسرائيلية: يحيى السنوار استعد جيدًا للحرب لمدة 15 سنة

كشفت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن أنَّ رئيس مكتب حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، استعد للحرب لمدة 15 عامًا وكان يعلم ذلك واستعد لها جيدًا.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية، عن أن جيش الاحتلال توغل إلى مسافة كبيرة وطويلة تحت الأرض، مضيفًا أن الحديث يدور عن عشرات الكيلومترات من الأنفاق تحت الأرض، كما نقلت وكالة سبوتنيك.

شهداء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل

وبحسب المرصد الأورومتوسطي، فقد تم مؤخرًا إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية في مختلف أنحاء قطاع غزة لدفن شهداء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان غزة، نظرًا لصعوبة الوصول إلى المقابر الرئيسية والعادية والهجمات الإسرائيلية المتواصلة.

ولجأت الأسر في قطاع غزة إلى إنشاء مقابر جماعية عشوائية في الأحياء السكنية والساحات والطرق وقاعات الأفراح والملاعب، وتم إنشاء أكثر من 120 من هذه المقابر الجماعية حتى الآن.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل مثل أي دولة أخرى- يجب أن تلتزم بمبادئ القانون الدولي، التي تنص على وجوب احترام وحماية الموتى أثناء النزاعات المسلحة، مشيرًا إلى أنه يجب على الأطراف المعنية اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمنع مصادرة وتقطيع جثث الموتى.

يحيى السنوار على قائمة الإرهابيين

والثلاثاء الماضي، وضع الاتحاد الأوروبي زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، على قائمة الإرهابيين.

وقال المجلس الأوروبي، في بيان له: الشخص المدرج اليوم هو يحيى السنوار، الزعيم السياسي لحركة حماس.

وأضاف: بعد إدراجه، يخضع يحيى السنوار لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي ضغط على بريطانيا عام 2018 لإدراج "فيلق القدس" ضمن قوائم الإرهاب، كما أدرجت دولة الاحتلال الفيلق في قوائم الإرهاب الخاصة بها عام 2015.