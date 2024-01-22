تجدد القصف المدفعى الإسرائيلى على عدد من بلدات جنوب لبنان

تجدد، اليوم، القصف المدفعي الإسرائيلي على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية باستهداف مدفعية الاحتلال بلدات مارون الراس، وعيترون، والبستان.

وكانت مدفعية الاحتلال قد استهدفت ليلًا أطراف بلدات الناقورة، ووادي حامول، وعلما الشعب، وجبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي، ورامية، ورميش، وبيت ليف.

ويواصل الطيران الاستطلاعي التحليق فوق قرى قضاء صور وبنت جبيل بكثافة.

قصف إسرائيلى استهدف مدرسة

وفي وقت سابق، استُشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة المواصي غرب خان يونس، التي تؤوي نازحين من عدة مناطق في القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تلقّت بلاغا عن وجود شهداء في القصف على مدرسة المواصي، دون تمكنها من الوصول إليهم حتى اللحظة، بسبب محاصرة الاحتلال للمنطقة، ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى مكان القصف.

حملة شرسة على مستشفيات ومراكز إيواء

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة شرسة على مستشفيات ومراكز إيواء غرب خان يونس منذ فجر اليوم، وتحاصر مستشفيي ناصر الطبي والأمل، حيث وصل ما لا يقل عن 30 شهيدا مستشفى ناصر إثر القصف المتواصل.

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت مدفعية الاحتلال بكثافة محيط جامعة الأقصى غرب خان يونس، رغم وجود عدد كبير من النازحين فيها.

وأكدت مصادر محلية أن مدينة خان يونس سجلت عددا كبيرا من الشهداء والجرحى من النازحين جراء القصف الإسرائيلي العنيف منذ فجر اليوم.

العدوان على قطاع غزة

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 25105 شهداء، و62681 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.