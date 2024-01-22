الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى تعلن فقدان الاتصال مع طواقمها فى خان يونس

قطاع غزة
قطاع غزة

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتربت من مستشفى الأمل في وسط مدينة خان يونس بالدبابات والآليات الثقيلة.

وأضافت الجمعية أنها فقدت الاتصال كليًا بطواقمها في خان يونس جراء الاجتياح البري.

وتحاصر قوات الاحتلال حي الأمل، الذي يوجد فيه مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر، في ظل التوغل البري داخله من البلدات المحيطة به.

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الهلال الأحمر الفلسطيني: الدبابات والآليات الثقيلة الإسرائيلية تقترب مستشفى الأمل وسط خان يونس

قصف إسرائيلي على قطاع غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد عشرات المدنيين وإصابة العشرات، فجر اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن حصيلة الشهداء في القصف الإسرائيلي المتواصل على خان يونس جنوب قطاع غزة ارتفعت إلى 10، أغلبهم من الأطفال، وعشرات المصابين.

كما استشهد 3 مواطنين بينهم طفلة بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس، وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف منزل في منطقة المواصي الساحلية غربي محافظة خان يونس.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن انفجارات سمعت، واشتباكات تدور في خان يونس، وأكدت هذه الوسائل أن آليات إسرائيلية تحاول التقدم نحو المنطقة الغربية لخان يونس.

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