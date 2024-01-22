الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لليوم 108.. إسرائيل تواصل العدوان على قطاع غزة وتوسع عملياتها البرية

قطاع غزة
قطاع غزة

تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها في اليوم 108 من الحرب على القطاع، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

خان يونس

ووسع الاحتلال الإسرائيلي عمليته البرية بشكل لافت الليلة الماضية في محافظة خان يونس خاصة في الأجزاء الجنوبية والغربية.

ووصل 12 شهيدًا بينهم 3 أطفال وسيدة إلى مشفى ناصر في خان يونس جراء القصف والغارات الإسرائيلية المتواصلة.

كما نقل عدد من الجرحى من خان يونس إلى المشفى الكويتي برفح لتلقي العلاج.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية منزلًا في محيط المشفى الميداني الأردني وأبراج طيبة غربي خان يونس، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء.

وأطلقت قوات الاحتلال المتوغلة النار في محيط جامعة الأقصى غرب خان يونس وسط شهادات عن إصابة مبنى الإدارة بالرصاص.

وتضم جامعة الأقصى آلاف النازحين من مختلف مناطق قطاع غزة.

وتسيطر دبابات الاحتلال بالنار على مباني الجامعة.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 178 شهيدًا و293 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 25.105 شهيد و62681 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

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الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

مدينة غزة والشمال

وارتقت ثلاثة شهيدات في استهداف شقة سكنية في شارع الشهداء وسط مدينة غزة.

والشهيدات الثلاث من عائلة منصور، وقد نقلن إلى مجمع الشفاء الطبي.

وارتقى شهيد وعدد من الإصابات جراء استهداف مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

وسط قطاع غزة

ووصل 4 شهداء إلى مستشفى الأقصى جراء استهداف منزل في منطقة السوارحة وسط القطاع.

كما ارتقى شهيد وإصابة في استهداف طائرة مسيّرة مجموعة من المواطنين في منطقة الحكر بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تلقّت بلاغات عن وجود شهداء في القصف على مدرسة المواصي، دون تمكنها من الوصول إليهم حتى اللحظة، بسبب محاصرة الاحتلال المنطقة، ومنع مركبات الإسعاب من الوصول إلى مكان القصف.

محافظة خان يونس طائرات الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي الطائرات الإسرائيلية قطاع غزة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

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