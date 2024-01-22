الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى بروكسل

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

يعقد غدا الاجتماع العاشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل في 23 يناير 2024. 

ويصادف هذا الاجتماع الذكرى العشرين لدخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ في عام 2004.

ويرأس الاجتماع هذه المرة الممثل الأعلى جوزيب بوريل، ويرأس الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، وتبدأ في الساعة 10:30.
ووفقا لبيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، يولي الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة لعلاقته مع مصر باعتبارها شريكًا رئيسيًا ولاعبًا إقليميًا، ويؤكد على الطبيعة الاستراتيجية للشراكة.

ومن المتوقع أن يناقش الطرفان خلال مجلس الشراكة تعاونهما في إطار أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي 2021-2027، والتي تم الاتفاق عليها في مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في 19 يونيو 2022.

وسيركز مجلس الشراكة على العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون لتعزيز الاستقرار في مصر وفي الاتحاد الأوروبي - بما في ذلك حقوق الإنسان والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة - فضلا عن التعاون في القضايا الاقتصادية والاجتماعية - بدءا من الاستثمارات إلى البيئة والهجرة. طاقة. وسيتناول مجلس الشراكة أيضًا شؤون السياسة الخارجية، بما في ذلك عدد من الأزمات الإقليمية.

وستأتي المناقشات بعد التزام الاجتماع الأخير لمجلس الشراكة بمواصلة تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ومعالجة التحديات المشتركة وتعزيز المصالح المشتركة وضمان الاستقرار على المدى الطويل والتنمية المستدامة لكلا الشريكين.

وسيناقش الاتحاد الأوروبي ومصر المبادرات الجارية التي تهدف، في إطار اتفاقية الشراكة وأولويات الشراكة، إلى إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ومرافقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، والمساعدة في التخفيف من تأثير الأزمات الحالية في مصر والمنطقة من أجل تحقيق الاستقرار والأمن المشتركين.

ومن المتوقع أيضًا على هامش الاجتماع أن يوقع الطرفان على اتفاقية إطارية بشأن مشاركة مصر في برامج الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي بروكسل الشراكة بوريل جوزيب بوريل

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