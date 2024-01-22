الكاميرون تعلن إطلاق أول برنامج فى العالم لتطعيم الأطفال ضد الملاريا

أعلنت الكاميرون، اليوم الإثنين، عن إطلاق أول برنامج تطعيم منتظم في العالم ضد مرض الملاريا، والذي يمثل دفعة للحرب العالمية على المرض الذي ينقله البعوض.

وأوضح تحالف اللقاحات العالمي "جافي" أن الكاميرون أصبحت أول دولة تقدم اللقاح من خلال برنامج تطعيم منتظم تهدف 19 دولة أخرى إلى إطلاقه هذا العام، وذلك بعد تجارب ناجحة في عدة دول من بينها غانا وكينيا.

ويتوقع أن ينقذ هذا البرنامج حياة عشرات الآلاف من الأطفال سنويًا في جميع أنحاء إفريقيا.

منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد- 19 وارتفاع مقاومة المبيدات الحشرية وأمور أخرى أعاقت جهود مكافحة الملاريا في السنوات القليلة الماضية، إذ ارتفعت حالات الإصابة بنحو خمسة ملايين حالة على أساس سنوي في عام 2022.

شبكات الوقاية من الناموس

ومن المفترض أن يعمل اللقاح، الذي استغرق تطويره نحو 40 عامًا وتصنعه شركة جلاكسو سميثكلاين وأقرته منظمة الصحة العالمية، جنبًا إلى جنب مع الأدوات المتاحة حاليًا مثل شبكات الوقاية من الناموس التي تغطى بها السرائر لمكافحة الملاريا التي تقتل ما يقرب من نصف مليون طفل دون سن الخامسة في إفريقيا كل عام.

ويستهدف التطعيم ضد الملاريا حوالي 6.6 مليون طفل في هذه البلدان خلال عامي 2024 و2025.

البعوض الناقل للملاريا

يذكر أن بعوضة "الأنوفيليس" هذا الطفيلي، عندما تلدغ شخصًا تنقله له، ثم تأتي بعوضه أخرى غير حاملة للمرض، فتلدغ الشخص المصاب، فينقل لها المرض، ومن ثم تنقله البعوضة لآخرين.

وكان هذا البعوض الناقل للملاريا شائعًا في الولايات المتحدة، ولكن الجهود واسعة النطاق لتقليل أعداد البعوض، والتي بدأت منذ أكثر من 70 عامًا، قضت على المرض إلى حد كبير، وكانت الحالات المصابة به سنويًا، لأشخاص سافروا إلى الخارج في المناطق الموبوءة بالمرض، ولكن اكتساب العدوى داخليًا هذه المرة يشير إلى أن ما كان العلماء يحذرون منه حول تأثيرات تغير المناخ، بدأ يحدث بالفعل، كما تقول شونا جوناراتني، خبيرة في طب المناطق المدارية وطب السفر بجامعة كولومبيا.