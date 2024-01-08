استشاري جهاز هضمي: مصر مهتمة بالتوسع في الاستشارات الطبية عن بعد بالمحافظات النائية

قال الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يولي اهتماما شديدا طوال السنوات الماضية لوصول الخدمة الصحية إلى جميع فئات الشعب وخاصة المتواجدين في المناطق النائية.

تطوير القطاع الصحي في مصر



وأكد الدكتور محمد عاصم خورشيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تعمل الآن على التوسع في الاستشارات الطبية عن بعد في المحافظات البعيدة.

وأضاف في حديثه، أن مرض الملاريا ينتقل عن الباعوض الذي يتواجد حول المياه الراكدة، وحصول مصر على شهادة تفيد بخولها من مرض الملاريا يشير إلى الحفاظ الشديد من قبل مصر على تنظيف الترع وإزالة المستنقعات التي ينتج من خلالها هذا المرض اللعين.

تصنيع الدواء في مصر



وأشار إلى، أن مصر تقوم بتصنيع دواء الملاريا بشكل محلي، ومصر متفوقة في علاج الملاريا وتشخيصه، وجميع أجهزة الدولة تعمل على قدم وساق لحماية المواطنين.