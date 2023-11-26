الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مستشار الرئيس للصحة: مصر خالية من شلل الأطفال والملاريا (فيديو)

الدكتور عوض تاج الدين
الدكتور عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن مصر تخلصت من مرض شلل الأطفال والملاريا وغيرها من الأمراض التي كانت تهدد صحة المواطنين.

 

وقال الدكتور تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن مصر تنفذ منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، وتوفر خدمات صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أن هناك خطة زمنية لتوسيع نطاق المنظومة لتشمل باقي المحافظات.

 

وأضاف أن الرئاسة تدعم عدة مبادرات صحية مثل 100 مليون صحة، وحياة كريمة وصحة المرأة، والتي تشمل الكشف المبكر عن الأورام والأمراض الجينية والوراثية لدى الأطفال، بهدف القضاء على قوائم الانتظار وسد الفجوة بين الاحتياجات الصحية والخدمات المقدمة، وأن صيدليات "إسعاف 24" ستحل مشكلة نقص الأدوية وستعمل على مدار اليوم.

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