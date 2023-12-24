بدء إخلاء وحدة مكافحة الملاريا استعدادًا لإنشاء مستشفى الأورام الجديد بمنوف

كلَّف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وحيد صلاح عبدربه، رئيس مركز ومدينة منوف يرافقه وليد سالم، نائب رئيس مركز مدينة منوف لشؤون المدينة بمتابعة أعمال إخلاء وحدة مكافحة الملاريا، تمهيدًا للبدء في مشروع مستشفى الأورام الجديد بمنوف بتكلفة 2.5 مليار جنيه.

جاء ذلك في حضور الدكتورة شيماء كابوه، مدير الإدارة الطبية بمنوف، ومندوبي الشركة المنفذة للمشروع والتابعة للهيئة الهندسية، حيث تمت معاينة الموقع على الطبيعة وتذليل العقبات تمهيدًا للبدء في عمليات الإنشاء، كون المشروع أحد الأحلام لدى كل أبناء المحافظة لما يوفره من رعاية صحية لمئات المرضى من المصابين بالأورام.

جدير بالذكر أن المشروع سيُقام على مساحة 9 آلاف متر2، وانتهت المحافظة إجراءات تخصيص إنشاء مركز علاج الأورام لصالح أمانة المراكز الطبية المتخصصة واعتماد الرسومات والتصميمات الهندسية للمركز بمساحة والذي زار موقعه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والذي سيخدم المنوفية وعدة محافظات مجاورة، ويعفي مرضى الأورام وأسرهم من السفر خارج المحافظة لتلقي العلاج اللازم.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، خلال تصريحات سابقة أن مستشفى الأورام الجديد بمنوف تكلفته تصل إلى 2.5 مليار جنيه، وسيكون نقله طبية كبيرة للمحافظة والمحافظات المجاورة، ويوفر العناء لكل مرضى الأورام بالمحافظة.