بحضور مصر.. الاتحاد الأوروبى يبحث فى بروكسل تبعات العدوان الإسرائيلى على فلسطين

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، في بروكسل، تبعات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في إطار المساعي الفلسطينية الحثيثة إلى حشد أكبر تأييد لوقف إطلاق النار، ووقف عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن

كما سيحضر الاجتماع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وسيعقد وزير الخارجية الفلسطيني، على هامش الاجتماع، العديد من الاجتماعات الثنائية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وعدد من المسئولين الأوروبيين، وسيضعهم في صورة آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والحرب على قطاع غزة في ظل الأوضاع الكارثية التي حلت بشعبنا بعد مرور أكثر من 100 يوم من حرب الإبادة الجماعية المتواصلة، وكذلك المطالبة باعتراف دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية المستقلة وإطلاق حراك سياسي جدي لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على غزة إلى 25105

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 25105 شهداء، و62681 مصابًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وقبل الاجتماع أرسل السلك الدبلوماسي الفلسطيني للاتحاد الأوروبي ورقة مناقشة إلى الدول الأعضاء تقترح خريطة طريق للسلام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتضمن دعوة إلى عقد "مؤتمر تحضيري للسلام" ينظمه الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن والسعودية وجامعة الدول العربية، مع دعوة الولايات المتحدة والأمم المتحدة أيضًا إلى المشاركة في المؤتمر.

إقامة دولة فلسطينية مستقلة أحد الأهداف الرئيسة لخطة السلام

وتوضح الوثيقة الداخلية أن أحد الأهداف الرئيسة لخطة السلام ينبغي أن يكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة "تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن".

ويعترف مسئولو الاتحاد الأوروبي بأن المسئولين والدبلوماسيين الإسرائيليين لا يبدون في الوقت الراهن أي اهتمام بحل الدولتين، لكنهم يصرون على أنه الخيار الوحيد للسلام طويل الأمد.

وشدد مسئول الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على ضرورة البدء بالحديث عن خطط ملموسة لحل الدولتين.

وأكد بوريل، في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام "بالوسائل العسكرية وحدها".

وقال: الوضع الإنساني في غزة لا يمكن أن يكون أسوأ، وتساءل: "ما الحلول الأخرى التي يفكرون فيها؟ دفع جميع الفلسطينيين إلى المغادرة؟ قتلهم؟".