الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

قطاع غزة
قطاع غزة

استُشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة المواصي غرب خان يونس التي تؤوي نازحين من عدة مناطق في القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى أن طواقمها تلقّت بلاغات عن وجود شهداء في القصف على مدرسة المواصي، دون تمكنها من الوصول إليهم حتى اللحظة، بسبب محاصرة الاحتلال للمنطقة، ومنع مركبات الإسعاب من الوصول إلى مكان القصف.

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الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن فقدان الاتصال مع طواقمه في خان يونس

حملة شرسة على مستشفيات ومراكز إيواء

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة شرسة على مستشفيات ومراكز إيواء غرب خان يونس منذ فجر اليوم، وتحاصر مستشفيي ناصر الطبي والأمل، حيث وصل ما لايقل عن 30 شهيدًا مستشفى ناصر إثر القصف المتواصل.

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت مدفعية الاحتلال بكثافة محيط جامعة الأقصى غرب خان يونس، رغم وجود عدد كبير من النازحين فيها.

وأكدت مصادر محلية أن مدينة خان يونس سجلت عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى من النازحين جراء القصف الإسرائيلي العنيف منذ فجر اليوم.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين من منطقة الشعراوية، شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت جلال عزيز غانم من بلدة دير الغصون، ومعتز الضميري من بلدة عتيل، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في البلدتين.

العدوان على قطاع غزة

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 25105 شهداء، و62681 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.

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