الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: من الضروري اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رفض قبول حل الدولتين للفلسطينيين والإسرائيليين.

وكتب جوتيريش على حسابه بموقع “إكس”: "إن رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولة، أمر غير مقبول"، مؤكدًا ضرورة اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته.

وتأتي تصريحات جوتيريش وسط تصريحات علنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رفضه إقامة دولة فلسطينية.

فيما قال جوتيريش في وقت سابق اليوم، إن "العمليات العسكرية الإسرائيلية نشرت دمارًا شاملًا وقتلت مدنيين على نطاق غير مسبوق خلال فترة عملي كأمين عام للأمم المتحدة".

وأضاف: "هذا أمر مفجع وغير مقبول على الإطلاق، الشرق الأوسط هو برميل بارود، يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع اشتعال الصراع في جميع أنحاء المنطقة".

وقال المتحدث باسم نتنياهو إنه في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أخبر نتنياهو بايدن أن احتياجات إسرائيل الأمنية لا تترك مجالًا لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة.

فيما وصف وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، معارضة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقيام دولة فلسطينية بأنها "مخيبة للآمال".

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