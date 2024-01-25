الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية التى كانت تقل 65 أسيرًا أوكرانيًا

بيسكوف
بيسكوف

كشفت أجهزة الطوارئ الروسية، اليوم، عن العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في مقاطعة بيلجورود "إيل 76" وعلى متنها أسرى أوكرانيون.

وأعلن المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الروسية، عن أنه تم العثور على الصندوقين الأسودين، أي جهاز لتسجيل معلومات الرحلة ومسجل الصوت بالقرب من مكان تحطم الطائرة.

 مسجلات الطيران وجدت في الجزء الخلفي من الطائرة

وأوضح  المتحدث أن مسجلات الطيران وجدت في الجزء الخلفي من الطائرة، لافتًا إلى تسليم الصندوقين الأسودين اللذين تم العثور عليهما إلى المحققين، وذلك بحسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك".

 

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أوكرانيا تعلن إسقاط 11 من 14 مُسيرة أطلقتها روسيا أمس

مقتل جميع ركاب الطائرة

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحطم طائرة نقل من طراز "إيل-76" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية في مقاطعة بيلجورود، وكان على متنها 65 أسيرًا أوكرانيًا، نقلوا لإجراء عملية تبادل أسرى؛ مؤكدة مقتل جميع ركابها بمن فيهم أفراد الطاقم والمرافقون.

وأكدت وزارة الدفاع، أن نظام كييف أسقط طائرة "إيل-76" في تمام الساعة 11:15 بتوقيت موسكو؛ سعيًا منه لاتهام روسيا بقتل العسكريين الأوكرانيين.

"بيسكوف ": إسقاط الطائرة عمل وحشي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، عن أنه من السابق لأوانه اتخاذ القرارات بشأن ما يتعلق بتحطم طائرة النقل العسكرية المنكوبة "إيل 76" في مقاطعة بيلجورود، مشيرًا إلى ضرورة إجراء التحقيقات فيما حدث كخطوة أولية.

ووصف بيسكوف حادثة إسقاط الطائرة العسكرية و"قتل أوكرانيا لمواطنيها الذين كانوا يبغون العودة إلى ديارهم" بأنه "عمل وحشي"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن عمليات تبادل الأسرى بين موسكو وكييف تتم بصمت تام.

وكان الرئيس الأوكراني دعا في وقت سابق إلى إجراء تحقيق دولي في تحطم الطائرة، حيث قال في خطابه المسائي أمس الأربعاء إن جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية يحاول معرفة المزيد عن مصير العشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين، وفقًا لموسكو، الذين كانوا على متن الطائرة.

وتحطمت طائرة "إليوشن إيل-76" في منطقة بيلجورود غرب روسيا في منتصف النهار. ووفقًا لتقارير روسية، لقي جميع الأشخاص الـ74 الذين كانوا على متنها حتفهم، بمن فيهم 65 أسير حرب من أوكرانيا. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن معلومات مستقلة حول من أو ما كانت تحمله الطائرة.

وأكد الجانب الأوكراني فقط أنه كان قد تم التخطيط لتبادل سجناء، ولكن تم إلغاؤه بعد ذلك. وتتهم أوكرانيا روسيا بأنها لم تبلغها بأنه كان ينبغي حماية المجال الجوي لبيلجورود بشكل خاص في سياق تبادل الأسرى.

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