روسيا تعلن تسيير ثامن طائرة لإجلاء الروس من قطاع غزة

أعلنت روسيا أن مجموعة جديدة تضم 100 مواطن روسي وذويهم من الفلسطينيين في طريقها من غزة إلى القاهرة، حيث تنتظرهم طائرة روسية ستجليهم إلى موسكو.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان نقلته صحيفة "جازيتا رو" الروسية: إن "قافلة من الحافلات تقل اللاجئين إلى مطار القاهرة، حيث ينتظرهم فريق من الأطباء ورجال الطوارئ الروس لفحصهم، قبل إجلائهم إلى موسكو على متن طائرة طوارئ روسية".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الرحلة الثامنة التي تسيّرها لإجلاء المواطنين الروس عن غزة.

وقال مدير المعلومات في وزارة الطوارئ الروسية رومان أوخوتينكو: إن "750 مواطنا روسيا غادروا قطاع غزة عبر مصر إلى روسيا منذ الـ7 من أكتوبر".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت السكرتيرة الصحفية للبعثة الروسية لدى السلطة الفلسطينية في رام الله علياء زاريبوفا، أن حوالي 450 روسيا ما زالوا في قطاع غزة.

تسليم دفعة مساعدات إنسانية جديدة لغزة

في وقت سابق اليوم وصلت رحلة المساعدات الإنسانية الروسية الحادية عشرة إلى مصر تمهيدًا إلى تسليمها إلى غزة.

وقد حملت 28 طنا من المساعدات من جمهورية قراتشاي – شركيسيا الروسية.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، أنه تم تسليم أكثر من 270 طنا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب.

وأوضحت أنه سيتم تسليم المساعدات الإنسانية الروسية إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سيقومون بإرسالها إلى قطاع غزة.

ونوهت الوزارة بأن المساعدات الإنسانية تم تنظيمها بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبتكليف من وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف.

ويعاني قطاع غزة بشكل عام والمناطق الشمالية منه بشكل خاص، من أوضاع إنسانية صعبة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر عليه منذ 47 يوما، والحصار الإسرائيلي الخانق الذي يقضي بقطع إمدادات المياه والكهرباء والمواد الغذائية عن معظم مناطق القطاع.

وبدأت الهدنة المؤقتة في قطاع غزة التي تمت بوساطة مصرية قطرية، اليوم الساعة 7 صباحا، كما أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانا توضيحيا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها.