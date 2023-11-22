روسيا تُرحب باتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار فى غزة

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن ترحيب موسكو بالصفقة التي توصلت إليها إسرائيل مع حركة حماس، والتي تشمل هدنة إنسانية وتبادلًا للرهائن من الأطفال والنساء.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: روسيا ترحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، وهذا ما تدعو إليه روسيا منذ بداية تصعيد الصراع، بحسب ما ذكرت لصحيفة "إزفيستيا"

وأضافت أنه من المهم الإشارة إلى الجهود الخاصة التي تبذلها قطر؛ بهدف التنفيذ العملي للدعوة التي أطلقها المجتمع الدولي لوقف التصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين.

قطر تعلن نجاح جهود وساطتها المشتركة مع مصر والولايات المتحدة

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت قطر عن نجاح جهود وساطتها المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة، ويشمل تبادل 50 امرأة وطفلًا من الأسرى بغزة مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطينيين.

بدورها، أكدت حماس أن بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، مؤكدة أن أيديها ستبقى على الزناد للدفاع عن الشعب الفلسطيني ودحر العدوان.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيليي قد أعلنت رسميًا، المصادقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الاتفاق تبادلًا محدودًا للأسرى مع حركة حماس.