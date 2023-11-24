الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مع بدء سريانها.. تفاصيل "هدنة غزة" ودور الوسطاء فى إنجاح وقف إطلاق النار

غزة
غزة

 توصلت أطراف فاعلة إلى هدنة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بعد حرب إبادة شنها الاحتلال وصمود جامح من المقاومة، بهدف إحلال السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة المتأثرة.

وتعمل جهود الوسطاء المصري والقطري والأمريكي، على ضمان وقف إطلاق النار بنجاح في كافة مناطق غزة. 

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ومن المتوقع أن يقوم الوسطاء بالتفاوض مع الأطراف المتنازعة وحثها على التزام الهدنة ووقف أي أعمال عدائية.

بموجب الهدنة، سيتم رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وسيتم تسهيل حركة المواطنين والبضائع عبر المعابر الحدودية، وستتم أيضًا إعادة إعمار المناطق المتضررة وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية إلى السكان.

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تعتبر الهدنة خطوة هامة نحو إحلال السلام الدائم في المنطقة، ومن المهم أن يلتزم جميع الأطراف بالاتفاق ويعملوا على تجنب أي أعمال عنف مستقبلية تهدد الاستقرار.

وعقب التوصل إلى هدنة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، يتوقع أن يتولى الوسيط المصري والقطري والأمريكي دورًا حاسمًا في تطبيق الاتفاق وضمان تحقيق نجاح وقف إطلاق النار في جميع مناطق غزة.

القاهرة تاريخها معروف وستتأكد من الامتثال للهدنة

ومن المتوقع أن تقوم القاهرة بتسهيل الحوار والتفاوض بين الأطراف المتنازعة، والتأكد من الامتثال للهدنة، بفضل تاريخها المعروف بوساطتها في المنطقة، خاصة أن مصر تحظى بثقة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

قطر ستعمل على إعادة الإعمار وتقديم المساعدات

من جهته، سيلعب الوسيط القطري دورًا في دعم إعادة إعمار غزة، وتقديم المساعدات اللازمة للسكان بعد الدمار الذي لحق بالمنطقة خلال الحرب.

أما الوسيط الأمريكي، فسيكون له دور في التعزيز والإشراف على الاتفاق ومساعدة الأطراف على تنفيذ التزاماتهم وبفضل دور الولايات المتحدة كقوة عالمية، فإنها قادرة على تعزيز التفاهم وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لتحقيق الاستقرار في غزة.

بشكل عام، يهدف الوسطاء الثلاثة إلى ضمان حفظ الهدنة والعمل على إسكات الأسلحة وإيقاف القتال، وذلك لتحقيق التنمية والاستقرار في قطاع غزة، وعلى الأطراف المتنازعة أن تلتزم بالهدنة، وتعمل على تجنب أي تصعيد مستقبلي يمكن أن يهدد السلام.

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