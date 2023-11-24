الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال: لا يمكن البقاء بشمال غزة باعتباره منطقة قتال والهدنة مؤقتة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه لا يمكن البقاء في شمال قطاع غزة باعتباره منطقة قتال.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال في تصريحات صحفية، اليوم، أن الهدنة هي مؤقتة والحرب لم تنته، وفقا لفضائية سكاي نيوز.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه لن يتم السماح بتنقل السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله أثناء الهدنة.

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عودة الفلسطينيين إلى مناطقهم بعد دخول الهدنة في غزة حيز التنفيذ (بث مباشر)

قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار تجاه نازحين حاولوا العودة إلى منازلهم فى شمال غزة

وسبق، وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، النار تجاه نازحين حاولوا العودة إلى منازلهم في شمال غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلًا عن شهود عيان، اليوم، بأن 7 فلسطينيين أصيبوا إثر إطلاق إسرائيل النار لعودتهم لشمال غزة.

وكشفت مقاطع فيديو مصورة مشاهد في شمال غزة صباح اليوم عقب غارات وحشية نفذها جيش الاحتلال طوال ساعات الليلة الماضية.

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الرئيس السيسى: الأشقاء فى غزة يعانون عدم وجود مياه شرب أو طعام

رئيس الوزراء البريطانى يؤكد أهمية الهدنة لإنهاء محنة الرهائن وإيصال المساعدات

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن الهدنة الإنسانية أمر بالغ الأهمية لإنهاء محنة الرهائن وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، عن شكره لمصر وقطر، وغيرهما على الدبلوماسية المكثفة التي أوصلت إلى هذه المرحلة.

وقال سوناك إن بلاده ستقدم مساعدات إضافية لقطاع غزة بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني.

 ديفيد كاميرون: تبحث كل السبل لإيصال المساعدات إلى غزة

فيما قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، إن بلاده تبحث عن كل السبل لإيصال المساعدات إلى غزة برًا وبحرًا وجوًا.

قال كاميرون، في تصريحات سابقة خلال زيارته تل أبيب: "نأمل أن يشهد اليوم إطلاق سراح رهائن، وأحث جميع الأطراف على مواصلة العمل من أجل إطلاق سراح كل الرهائن وسيسمح التوقف المؤقت في القتال أيضًا بوصول المساعدات الضرورية لسكان قطاع غزة".

وأجرى "كاميرون"، خلال زيارته لتل أبيب لقاء مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الهدنة الحرب الإحتلال الإسرائيلي

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