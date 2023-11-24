الاحتلال يطلق النار تجاه نازحين حاولوا العودة إلى منازلهم شمال غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، النار تجاه نازحين حاولوا العودة إلى منازلهم في شمال غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن شهود عيان، اليوم، بأن 7 فلسطينيين أصيبوا إثر إطلاق إسرائيل النار لعودتهم لشمال غزة.

وكشفت مقاطع فيديو مصورة مشاهد في شمال غزة صباح اليوم عقب غارات وحشية نفذها جيش الاحتلال طوال ساعات الليلة الماضية.

كواليس وتفاصيل اتفاق الهدنة وسيناريوهات الفترة المقبلة

وسبق، كشف طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن كواليس وتفاصيل اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وسيناريوهات الفترة المقبلة، وما بعد الهدنة.

وحول كواليس التوصل لهذا الاتفاق، قال "النونو"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنهم في حماس كانوا على مدار الساعة يتحدثون مع الأشقاء المصريين طوال المرحلة الماضية في هذا الإطار، وكانت هناك حوارات ومفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي عبر هذه الوساطة الكريمة، والتي أدت إلى نجاح هذه الوساطة بهذا الاتفاق.

وبشأن ضمان التزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بما تم الاتفاق عليه، أضاف "النونو" أن هناك ضمانا من ثلاث جهات، الأشقاء في مصر، والأشقاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وهي جهات معتبرة لها اعتبارها على المستوى الإقليمي وعلى مستوى العالم، ولا بد من الزام الاحتلال، مؤكدًا أن مصر وقطر وواشنطن عندهم القدرة لضمان هذا الأمر.

وبسؤاله عن مستقبل الوضع الحالي بعد الهدنة، قال "النونو": "لا زال من المبكر الحديث عن هدن أخرى وعن ترتيبات أخرى فيما بعد الهدنة، ونحن نتحدث عن هدنة لأربعة أيام قابلة للزيادة، لكن من المبكر الحديث عن المرحلة التي تلي هذه الأيام".

من جانبه، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم الجمعة، إنه لن يخرج باقي المحتجزين من الضباط والجنود الإسرائيليين، قبل خروج كل الأسرى الفلسطينيين وهذا لن يكون قبل نهاية العدوان.