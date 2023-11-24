الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس وزراء إسبانيا: الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساندة مصر في جهودها تجاه غزة

بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إنه تم توفير 4 أطنان من المساعدات الطبية سيتم تسليمها للمستشفيات في مصر، لافتًا إلى أن آلية حماية المدنيين في الاتحاد الأوروبي هي مثالً آخر حول كيفية عمل الاتحاد مع شركائهم، بعيدًا عن الاستجابة لهذه الأزمة الكارثية.

وأكد "سانشيز"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء بلجيكا، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساندة الدولة المصرية، ويجب أن نبدأ اليوم في التنفيذ النهائي لحل الدولتين، وأننا بحاجة إلى منظور جاد لتحقيق السلام، وأي حل لابد أن يكون حلًا شاملًا لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذي استمر ما يقرب من قرن.

اقترحنا عقد مؤتمر دولي بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة العمل الإسلامي

وتابع: على المجتمع الدولي أن يقوم بدورًا بناء وفعال، ومن المهم أن نأتي ونتقابل مع  الرئيس السيسي، واقترحنا عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل الإسلامي قد صدقت على هذه الفكرة. 

وأردف: أتمنى أن يجتمع الأوروبيين والعرب يجتمعون لوضع حدًا لهذه الدائرة اللامتناهية من الصراع، وأشكر مصر على دعمها لهذه العملية.

غزة ​الإتحاد الأوروبي حكومة اسبانيا مساندة الدولة المصرية جهودها تجاه غزة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

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