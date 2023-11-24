رئيس وزراء إسبانيا: لا بد من إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن الهدنة الإنسانية في غزة يجب أن تستمر، وطلبنا من السلطات أن تتفاوض أو تتبادل وجهات النظر بشأن هذا الأمر، ونأمل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل في النهاية لوقف إطلاق النار، بعدما توصل إلى هدنة في البداية.

وأضاف سانشيز، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي ورئيس وزراء بلجيكا، اليوم الجمعة: أشكر مصر على الدور الأساسي الذي تقوم به في ظل الحرب المستمرة في غزة، حيث إن الدور المصري كان محوريًا لتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وإجلاء المدنيين من الجنسيات المختلفة.

صراع مستمر على الحدود

وأوضح رئيس الوزراء الإسباني أن هناك صراع مستمر على الحدود وهذا كان جزءً من الحوار فيما يخص أمن المنطقة، معربًا عن التزام دولته إسبانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي بأكمله لمساندة ودعم السلطات المصرية في استجابتها للأزمة الحالية، وتوفير المساعدات الطبية.