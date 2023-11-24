الرئيس السيسى: الأشقاء فى غزة يعانون عدم وجود مياه شرب أو طعام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من عدم وجود مياه شرب صالحة، أو طعام، إضافة إلى القصف المستمر الذي أفرز سقوط ما يقرب من 15 ألف مواطن كضحايا، منهم أكثر من 5500 طفل، وأكثر من 2000 سيدة.

70 % من الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، اليوم الجمعة، أن 70% من الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء، وهذا الأمر لا بد من وضعه في الاعتبار.

أهمية دور المجتمع الدولى لتقديم مساعدات

وشدد الرئيس السيسي على أهمية دور المجتمع الدولي لتقديم مساعدات تكفي إعاشة المدنيين والمواطنين الموجودين في القطاع.