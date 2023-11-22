أبرز بنود الهدنة الإنسانية وصفقة تبادل الأسري والمحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

كشفت حركة حماس، الأربعاء، تفاصيل صفقة تبادل الأسري والمحتجزين مع دولة الاحتلال الإسرائيلي مقابل تهدئة في قطاع غزة.

وقالت حركة حماس في بيانها إنه تم التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية وقف إطلاق نار مؤقت لمدة أربعة أيام، عقب مفاوضات صعبة ومعقدة لأيام طويلة، بجهود مصرية وقطرية حثيثة ومقدرة، تم بموجبها وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كل مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

أبرز بنود الهدنة الإنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

أبرز بنود الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

وأوضحت الحركة أنه تم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالًا وجنوبًا.

وأشارت إلى إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عام، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال دون سن 19 عامًا كله حسب الأقدمية.

كما أوضحت الحركة أنه بموجب الاتفاق تم وقف حركة الطيران في الجنوب علي مدار 4 أيام، ووقف حركة الطيران في الشمال لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.

وأشارت حركة حماس إلى أنه خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، وضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.

بدء تطبيق الهدنة غدا الخميس

فيما أعلن موسى أبو مرزوق، القيادي بحركة حماس، أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ستبدأ اليوم الخميس الساعة 10 صباحا.

وأضاف أبو مرزوق في تصريحات صحفية، أن المحتجزين الخمسين ضمن الصفقة أغلبهم يحملون الجنسيات الأجنبية.

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