سلطنة عمان: نثمن الوساطة المصرية القطرية المشتركة للتوصل لهدنة إنسانية في غزة

ثمَّنت وزارة الخارجية العمانية، الوساطة المصرية القطرية المشتركة من أجل التوصّل لاتفاق هدنة إنسانية في غزّة وتبادل عدد من الأسرى المدنيين وإتاحة دخول أعداد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية لقطاع غزة.

وأعربت وزارة الخارجية العمانية، في بيانٍ لها اليوم، عن أملها في أن يفضي ذلك لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف مبادرات حقيقية وعادلة لتحقيق السلام العادل والشامل.

جهود مصر في اتفاق هدنة إنسانية في غزة

وفي سياق متصل، أعلنت مصر، اليوم، عن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر، التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

وذكر مصدر، لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنه سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة التي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.

وأوضح أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.