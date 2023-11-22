الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الرئيس الفلسطينى: نقدر الجهود المصرية والقطرية للوصول إلى الهدنة الإنسانية بقطاع غزة

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه يجب الاستمرار في العمل من أجل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

الجهود المصرية القطرية

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أننا نقدر الجهود المصرية والقطرية للوصول إلى الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ونأمل أن تستمر مصر ومعها قطر في بذل الجهود الممكنة من أجل استدامة وقف العدوان والمذبحة الإسرائيلية وحرب الإبادة في قطاع غزة والضفة الغربية، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم الكاملة في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة والعودة وفق القرارات الشرعية والدولية.

ولفت مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أنهم يواصلون التحرك لضمان وقف كامل للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة والقدس، مشددًا على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل في قطاع غزة.

مستشار الرئيس الفلسطيني الجهود المصرية والقطرية الهدنة الإنسانية قطاع غزة مصر

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