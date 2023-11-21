أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية يكشف من يعرقل صفقة تبادل الأسرى

كشف الدكتور مصطفي البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، ما يعرقل صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حتى الآن.

تعطيل صفقة تبادل الأسرى

وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة "النيل للأخبار" اليوم الثلاثاء، إن من عطل صفقة تبادل الأسرى حتى الآن هو "نتنياهو" الذي واصل القصف على قطاع غزة، رغم علمه ومعرفته أن كل عمليات القصف التي تجري في غزة يمكن أن تودي بحياة المزيد من الأسرى الفلسطينيين، مفيدا بأنه حتى الان، قتل القصف الإسرائيلي 60 من هؤلاء الأسرى الإسرائيليين.

نتنياهو لا يعبأ بشأن وحياة الأسرى الإسرائيليين

وأوضح أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن نتنياهو لا يعبأ بشأن وحياة الأسرى الإسرائيليين، ولكن ما يهمه هو استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أطول فترة ممكنة، حتى يحافظ على مكانته كرئيس وزراء إسرائيل، مؤكدا أن نتنياهو هو المعيق الأكبر حتى الآن لكل ما يجرى الآن.

وأشار إلى أن ضغط العائلات الإسرائيلية، الآن أصبح هائلا جدا وهناك ضغوطا كبيرة جدا الآن على الحكومة الإسرائيلية أكثر من أي وقت سبق.