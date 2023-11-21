حقوق الإنسان بالنواب: سيناء شهدت العديد من الإنجازات خلال المرحلة الأولى من التطوير

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جميع الزملاء بمجلس النواب بكل انتماءاتهم السياسية، سواء من الأغلبية أو الأحزاب المعارضة أو المستقلين، تقدموا بما يقرب من 16 طلب إحاطة، إلى رئيس مجلس الوزراء، للتحدث عن حقيقة الأمر والأوضاع في الجانب الفلسطيني.

قضية تهجير الفلسطينيين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "النيل للأخبار" اليوم الثلاثاء، أن المناقشة ليس الهدف منها مناقشة قضية تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لكن استجلاء حقيقة الأمر فيما يحدث وخطة التنمية التي تحدث على أرض سيناء خلال الفترة الماضية، وتطوير ما لحق بأرض سيناء من تلف، بعد حرب مصر على أرض سيناء.

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن سيناء شهدت خلال المرحلة الأولى من التطوير، العديد من الإنجازات، سواء في البنية التحتية والخدمات المرفقية، أو المرحلة الثانية التي تتضمن مرحلة أخرى من التنمية، وهي ربط البحر الأحمر بشرق مصر بالبحر الأبيض المتوسط، مرورا بسكة حديد تربط بين البحرين لخلق منفذ تجاري أسرع لنقل البضائع من الشرق إلى الغرب والعكس.