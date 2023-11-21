الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البعثة الأممية حقوق الإنسان: من مصلحة أمريكا تهدئة الأوضاع في غزة

الدكتور هيثم أبو
الدكتور هيثم أبو سعيد

أكد الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية تهدئة الأوضاع في غزة وعدم توسيع رقعة الصراع.

إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأوضح رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب العمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

و كان برنامج الأغذية العالمي، قد كشف أن ما دخل قطاع غزة من مساعدات في 45 يوما يكفي لأقل من 3 أيام فقط، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته القاهرة الإخبارية قبل قليل.

المنظومة الغذائية في قطاع غزة بدأت بالانهيار

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، فإن برنامج الأغذية العالمي، أوضح أن المنظومة الغذائية في قطاع غزة بدأت بالانهيار.

حقوق الانسان الولايات المتحدة غزة المساعدات الإنسانية قطاع غزة

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