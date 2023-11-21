"الصحة الفلسطينية": إجلاء 120 شخصًا من المستشفى "الإندونيسى" لمجمع ناصر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه تم إجلاء نحو 120 شخصا من "الإندونيسي" لمجمع ناصر، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

استقبال مجمع ناصر المصابين

وقالت منى عوكل، مراسلة “القاهرة الإخبارية”، إن مجمع ناصر هو المستشفى الوحيد المهيأ لاستقبال المصابين، مؤكدة أن دبابات الاحتلال الإسرائيلى تواصل حصار المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

فيما تجدد القصف في محيط المشفى ليعمل ذلك إلى فصله عن محيطه تماما، مشيرة إلى قصف مربع سكني قرب مستشفى كمال عدوان بغزة، مشيرة إلى تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس بالقطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانه المدمر على قطاع غزة، لليوم 46 على التوالي ما أدى إلى استشهاد أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل، و3 آلاف و550 امرأة، وتجاوز عدد الإصابات 30 ألف إصابة، 70% منهم أطفال ونساء.