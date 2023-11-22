تتوالى آخر أخبار الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل في غزة، بعد أن نجحت الجهود المصرية القطرية الأمريكية في التوصل إلى تنفيذ هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة بين حركة حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، عقب مباحثات واتصالات مكثفة خلال الفترة الماضية.

آخر أخبار الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى

ومن فجر اليوم، وخرجت التصريحات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول تفاصيل بدء الهدنة، مقابل إطلاق سراح الأسري في سجون الاحتلال والمحتجزين لدي حركة حماس.

ونرصد من خلال التقرير التالي آخر أخبار الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل في غزة:

تفاصيل آخر أخبار الهدنة بين حماس وإسرائيل في غزة

وضمن تفاصيل آخر أخبار الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل في غزة، أعلن موسى أبو مرزوق، القيادي بحركة حماس، أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الخميس الساعة 10 صباحًا.

وأضاف القيادي في حركة حماس أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة برعاية مصرية قطرية، أن المحتجزين الخمسين الذين سيفرج عن أغلبهم يحملون الجنسيات الأجنبية.

وكشف أبومرزوق عن أنه سيتم تحرير 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال مقابل كل محتجز لدى حماس، مشيرًا إلى أن حماس ليس لديها سجون، والمحتجزون لديها هم في بيوت الفلسطينيين، ولهذا تم قتل العديد منهم في قصفت الاحتلال للبيوت.

حماس تكشف تفاصيل الهدنة الإنسانية

كما كشفت حركة حماس، في بيان اليوم، عن تفاصيل تبادل الأسرى والمحتجزين، وباقي بنود الهدنة الإنسانية في غزة.

وقالت حركة حماس إنه تم التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية وقف إطلاق نار مؤقت لمدة أربعة أيام، بجهود مصرية وقطرية، تم بموجبها وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كل مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

وأوضحت حماس أنه تم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالًا وجنوبًا ووقف حركة الطيران في الجنوب لمدة 4 أيام، وفي الشمال لمدة 6 ساعات.

وبجانب ذلك، سيتم إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال دون سن 19 عامًا، وذلك كله حسب الأقدمية.

كما أوضحت الحركة أنه بموجب الاتفاق تم وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار 4 أيام، ووقف حركة الطيران في الشمال لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.

وأشارت حركة حماس إلى أنه خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، وضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.

قائمة أسماء الأسري المقرر الإفراج عنهم

من جهتها، كشفت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي عن أسماء الأسرى من النساء والأطفال الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم وفقًا لاتفاق الهدنة بين الطرفين.

ونشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قوائم بأسماء تتضمن بعض المفرج عنهم من النساء والأطفال دون 19 عاما.