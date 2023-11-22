الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

نفذت سيارات إسعاف فلسطينية عملية إجلاء للمرضى الموجودين داخل مجمع الشفاء الطبي شمال قطاع غزة المحاصر، إلى مستشفيات الجنوب، بالتنيسق مع الهلال الأحمر.

ونقلت 14 سيارة إسعاف المرضى من مستشفى الشفاء بمدينة غزة إلى مستشفيات الجنوب مثل مستشفى رفح والمستشفى الأوروبي بمدينة خان يونس، حسبما نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وجرى نقل مرضى الغسيل الكلوي من مستشفى الشفاء إلى مستشفى رفح، فيما تم نقل الجرحى إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس.

وقال الهلال الأحمر إن عملية نقل وإجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة تتم بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود.

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