إسرائيل تنشر قوائم بأسماء الأسرى من النساء والأطفال الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم

أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن أسماء الأسرى من النساء والأطفال الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم وفقًا لاتفاق الهدنة بين الطرفين.

ونشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قوائم بأسماء تتضمن بعض المفرج عنهم من النساء والأطفال ومنهم فلسطين نحم، روضة أبو عجيمة، فاطمة أبو شلال، حنان برغوتي، تحرير أبو سرية، مريم صوافطة، ولاء طنجي، آسيل شيتي، سماح صوف، مرح بكير، نرهان عواد، ملك سلمان، وزينة عبده.

كما تم الإفراج عن عدد من الأسرى الأطفال من بينهم مصطفى عباسي، أمين عباسي، عمر شويكي، نهاد جاد الله، خليل أعور، محمد وائل جاد الله، قسام عطون، محمد عماد عطون، حمزة مغربي، محمد عبوده غيث، محمد ممدوح حمد، ريان عتيق، مالك بوجة، مالك ديبة.

قطر تعلن نجاح وساطتها مع مصر والتوصل لهدنة إنسانية

في وقت سابق، أعلنت قطر عن نجاح جهود وساطتها المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايتها خلال 24 ساعة، ويشمل تبادل 50 امرأة وطفلًا من الأسرى بغزة مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطينيين.

بدورها، أكدت حماس أن بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، مؤكدة أن أيديها ستبقى على الزناد للدفاع عن الشعب الفلسطيني ودحر العدوان.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت رسميًا، المصادقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الاتفاق تبادلًا محدودًا للأسرى مع حركة حماس.

وأصدرت السفارة الأمريكية بالقاهرة بيانًا للتعليق على اتفاق الهدنة، الذي تم عقده خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء في قطاع غزة، مؤكدة أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بالاتفاق على إطلاق سراح 50 محتجزًا، من بينهم مواطنون أمريكيون، لدى حركة حماس.