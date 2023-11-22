الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رسالة من بايدن للرئيس السيسى وأمير قطر بعد التوصل لهدنة فى غزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي

أصدرت السفارة الأمريكية القاهرة بيانًا للتعليق على اتفاق الهدنة، الذي تم عقده خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء في قطاع غزة، مؤكدة أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بالاتفاق على إطلاق سراح 50 محتجزًا، من بينهم مواطنون أمريكيون، لدى حركة حماس.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تطلعه لاستمرار التواصل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، بشأن الهدنة في غزة وضمان تنفيذها.

وقال البيت الأبيض نقلًا عن بادين- بحسب بيان السفارة-: "لا نستطيع تخيل المحنة التي تعرض لها كل فرد من هؤلاء الأفراد (المحتجزين) خلال الأسابيع القليلة الماضية، ونحن ممتنون لأنه سيتم لم شملهم مع أحبائهم قريبًا".

وأضافت السفارة، في بيانها، أن الهدنة هي نتيجة للدبلوماسية الدءوبة والجهود المتواصلة عبر الوزارة وحكومة الولايات المتحدة الأوسع.

بايدن يشكر مصر وقطر على التوصل إلى الهدنة

كان قد أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديره للقيادة والشراكة المستمرة بين مصر وقطر في هذا العمل. 

وقال بايدن: "كما أشكر حكومة إسرائيل على دعمها لهدنة إنسانية من شأنها تسهيل نقل المحتجزين إلى بر الأمان والسماح بوصول مساعدات إنسانية إضافية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة".

وتابع: "ورغم أن هذه الصفقة تمثل تقدمًا كبيرًا، إلا أننا لن نرتاح طالما استمرت حماس في احتجاز الرهائن في غزة، أولويتي القصوى هي سلامة وأمن الأمريكيين في الخارج، وسنواصل جهودنا لضمان إطلاق سراح كل رهينة ولم شملهم سريعًا مع عائلاتهم".

وأضاف: "لقد أبقينا أنا وزوجتي جيل جميع هؤلاء المحتجزين وأحبائهم قريبين من قلوبنا طوال هذه الأسابيع العديدة، وأنا ممتن للغاية لأن بعض هذه النفوس الشجاعة، التي تحملت أسابيع من الأسر ومحنة لا توصف، سوف يتم لم شملها مع أسرهم. العائلات بمجرد تنفيذ هذه الصفقة بالكامل".

txt

المفوضية الأوروبية: استغلال الهدنة الإنسانية من أجل زيادة المساعدات لغزة

واستطرد قائلًا: "أتوجه بالشكر الخالص للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس قطر، والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مصر، على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى هذا الاتفاق، وإنني أقدر الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته بدعم وقفة ممتدة لضمان تنفيذ هذه الصفقة بالكامل، ولضمان توفير مساعدات إنسانية إضافية للتخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية البريئة في غزة".

بايدن يتطلع للتحدث مع السيسي وتميم

وأعرب بايدن عن تطلعه للتحدث مع رئيسي مصر وقطر، والبقاء على الاتصال الوثيق بينهم للعمل على ضمان تنفيذ هذه الصفقة بالكامل، مشيرًا إلى أنه من المهم أن يتم تنفيذ جميع جوانب هذه الصفقة بالكامل.

وقال: "منذ اللحظات الأولى عملت أنا وفريق الأمن القومي الخاص بي بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين لبذل كل ما في وسعهم لتأمين إطلاق سراح مواطنينا، وقد شهدنا النتائج الأولى لتلك الجهود في أواخر أكتوبرعندما تم جمع شمل أمريكيين مع أحبائهما، ومن المفترض أن يعيد اتفاق اليوم المزيد من المحتجزين الأمريكيين إلى الوطن، ولن أتوقف حتى يتم إطلاق سراحهم جميعًا".

وتابع: "إن صفقة اليوم هي شهادة على الدبلوماسية الدءوبة وتصميم العديد من الأفراد المتفانين في جميع أنحاء حكومة الولايات المتحدة على إعادة الأمريكيين إلى الوطن".

بايدن مصر الهدنة اتفاق اطلاق سراح السيسي تميم

مواد متعلقة

تغيرات واسعة بالجيش الأوكرانى.. ماذا حققت زيارة وزير الدفاع الأمريكى المفاجئة لكييف؟

"CNN" تكشف الشكل النهائى لاتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين.. 3 فلسطينيين مقابل إسرائيلى

بعد هروب المستثمرين.. معدلات البطالة في إسرائيل تصل إلى مستويات قياسية

ازدواجية المعايير الأمريكية واعتراف إسرائيلي صادم بشأن العدوان.. ماذا يحدث في غزة؟

واشنطن بوست: نتنياهو يفتقر الأخلاق وفقد شرعيته وقدرته على قيادة إسرائيل

"كذب على العالم".. مسئولون إسرائيليون يكشفون سر استشهاد 13 ألف فلسطينى بغزة

واشنطن بوست: جرائم حرب وإبادة جماعية فى غزة.. إسرائيل خسرت أكبر معاركها العالمية

هل تكتب أزمة غزة السطر الأخير فى النفوذ الأمريكى بالشرق الأوسط؟

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

رسالة من بايدن للرئيس السيسى وأمير قطر بعد التوصل لهدنة فى غزة

أسرار اللحظات الأخيرة فى اتفاق الهدنة.. ماذا حدث خلف الأبواب المغلقة؟

ترجمة فيلم "المنبر" لـ أحمد حاتم إلى 4 لغات أجنبية

بعد نشر "الدستور" عنها.. محافظ مطروح يحيل واقعة تعرض سيدة لإهمال طبي للنيابة العامة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: 6 شهداء من منزل واحد فى استهداف مخيم النصيرات (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات للاحتلال شمال قطاع غزة

تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلى للمصادقة على صفقة تبادل الأسرى والهدنة فى غزة

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة