الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

قرر الجيش الإسرائيلي تمديد إجازات الجنود المشاركين في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة المحاصر، وذلك على خلفية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس الفلسطينية.

وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن إجازات الجنود تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة أيام، لكن في الوقت ذاته لم ينخفض العدد الإجمالي للقوات الموجودة في القطاع المحاصر.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية: "تم تجنيد بعض الجنود في بداية الأعمال العسكرية، وظلوا في الخدمة بشكل متواصل لمدة شهر ونصف".

وأشارت إلى أن السماح لهؤلاء الجنود بالعودة إلى وظائفهم، يخفف الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب مع غزة.