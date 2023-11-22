رئيس الوزراء الفلسطينى: نرحب باتفاق الهدنة فى غزة برعاية مصر وقطر

رحَّب محمد اشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية، باتفاق الهدنة الذي رعته مصر وقطر، داعيًا لوقف العدوان كاملًا في قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وقف إطلاق نار مؤقت في غزة

ونجحت الجهود المصرية والقطرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد اتصالات وتحركات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية من أجل خفض التصعيد، وإدخال الجانب المصري للمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.