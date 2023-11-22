الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المنسق الأممى لعملية السلام يرحب باتفاق الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة

غزة
غزة

رحب المنسق الأممي لعملية السلام باتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة استغلالها لإدخال مزيد من المساعدات، حسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية". 

كان قد رحب شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، بالاتفاق المتعلق بالإفراج عن النساء والأطفال المحتجزين في غزة، مؤكدا أنه من المهم الاستفادة من الهدنة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في القطاع.

مصر نجحت فى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت فى قطاع غزة

ونجحت الجهود المصرية والقطرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة أربع أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد اتصالات وتحركات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية من أجل خفض التصعيد وإدخال الجانب المصري للمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.

الهدنة الإنسانية قطاع غزة المجلس الأوروبى المساعدات المنسق الأممي لعملية السلام

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