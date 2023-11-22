الإمارات ترحب بجهود مصر للتوصل لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة

رحَّبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز".

وأثنت الخارجية الإماراتية، على الجهود التي قامت بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق هذا الاتفاق، الذي يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام لتمكين تبادل المحتجزين والسجناء وإيصال الإمدادات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، معربة عن أملها في أن يمهد الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة.

بدوره، رحَّب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بإعلان اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأٍ عاجل لها.

وأكد ماكرون، أنه ينبغي للهدنة الإنسانية المعلنة أن تتيح إمكانية إدخال المواد الإغاثية لسكان غزة.

إشادة بالجهود المصرية

من جهته، رحَّب السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق حول تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تفضي الهدنة المعلنة في قطاع غزة إلى وقف شامل لإطلاق النار في القطاع وإنهاء العدوان الإسرائيلي على سكانه، مؤكدًا ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين يبقى المخرج الوحيد من دوامات العنف المتكررة في الشرق الأوسط.