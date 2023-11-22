ماكرون: ينبغى للهدنة الإنسانية إتاحة إدخال المواد الإغاثية لسكان غزة

رحَّب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بإعلان اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأٍ عاجل لها.

وأكد ماكرون أنه ينبغي للهدنة الإنسانية المعلنة أن تتيح إمكانية إدخال المواد الإغاثية لسكان غزة.

إشادة بالجهود المصرية

من جهته، رحَّب السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق حول تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تفضي الهدنة المعلنة في قطاع غزة إلى وقف شامل لإطلاق النار في القطاع وإنهاء العدوان الإسرائيلي على سكانه، مؤكدًا ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين يبقى المخرج الوحيد من دوامات العنف المتكررة في الشرق الأوسط.