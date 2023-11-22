الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حركة حماس: الهدنة فى قطاع غزة تبدأ الساعة 10 صباح غدًا الخميس

موسي أبومرزوق
موسي أبومرزوق

قال موسى أبو مرزوق، القيادي بحركة حماس، اليوم الأربعاء، إن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الخميس الساعة 10 صباحًا.

وأضاف القيادي في حركة حماس، قبل قليل، أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة برعاية مصرية قطرية، أن المحتجزين الخمسين الذين سيفرج عن أغلبهم يحملون الجنسيات الأجنبية.

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وتابع، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتحلى بالإنسانية، ولكن حماس فرضت عليه إدخال المساعدات الإنسانية لكامل قطاع غزة.

وكشف أبومرزوق، عن أنه سيتم تحرير 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال مقابل كل محتجز لدى حماس، مشيرًا إلى أن حركة حماس ليس لديها سجون، والمحتجزون لديها هم في بيوت الفلسطينيين، ولهذا تم قتل العديد منهم في قصفت الاحتلال للبيوت.

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وتابع أبومرزوق: "أطمئن كل الأسرى في سجون الاحتلال بأنهم سيخرجون".

إسرائيل تنشر قوائم بأسماء الأسرى لديها المقرر الإفراج عنهم

وسبق، وأعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن أسماء الأسرى من النساء والأطفال الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم وفقًا لاتفاق الهدنة بين الطرفين.

ونشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قوائم بأسماء تتضمن بعض المفرج عنهم من النساء والأطفال ومنهم فلسطين نحم، روضة أبو عجيمة، فاطمة أبو شلال، حنان برغوتي، تحرير أبو سرية، مريم صوافطة، ولاء طنجي، آسيل شيتي، سماح صوف، مرح بكير، نرهان عواد، ملك سلمان، وزينة عبده.

كما تم الإفراج عن عدد من الأسرى الأطفال من بينهم مصطفى عباسي، أمين عباسي، عمر شويكي، نهاد جاد الله، خليل أعور، محمد وائل جاد الله، قسام عطون، محمد عماد عطون، حمزة مغربي، محمد عبوده غيث، محمد ممدوح حمد، ريان عتيق، مالك بوجة، مالك ديبة.

حركة حماس قطاع غزة الهدنة الإنسانية موسي أبومرزوق مصر قطر

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