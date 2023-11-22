الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إشادة حزبية وبرلمانية بنجاح الوساطة المصرية في الوصول لاتفاق هدنة بغزة

الدكتور السعيد غنيم،
الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر

أشاد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بنجاح الجهود المصرية فى التوصل لاتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، قائلا:" مصر تبنى القضية من اليوم الأول واليوم نجحت الجهود المصرية.

 

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وأكد غنيم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى منذ اللحظة الأولى للأزمة الراهنة وهم على قلب رجل واحد لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، وهذا ما اتضح فى العديد من التحركات والمواقف، ومن ثم مصر ترعى القضية الفلسطينية، حيث تعد مصر أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ، كما صنعت مصر صنعت رأيا دوليا لدعم القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يتسق مع السياق العام للدولة المصرية في دعمها على مدار التاريخ للقضية الفلسطينية.

موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين

وأشار السعيد غنيم، إلى أن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم، لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء، من الأولويات التى تعمل عليها الدولة المصرية على مدار الفترة الأخيرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعرب عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، وأكد عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، على استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة 

"اقتصادية النواب": اتفاق هدنة بقطاع غزة تكليلا للجهود المصرية 


قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، يؤكد مكانة مصر ومساعيها الدؤوبة لحل الأزمة وتبنيها للقضية على مدار التاريخ.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الجهود المصرية لم تتوقف في هذا الشأن منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي كانت نتيجتها الوصول إلى هذا الاتفاق، فضلا عما تضمنه من السماح بدخول كافة أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية والوقود إلى قطاع غزة، وهو بمثابة تكليلا للجهود المصرية الداعمة للقضية.

وأضاف أن الدولة المصرية أكدت ولا زالت  مرارا وتكرارا على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة، مشددا على أن الحفاظ على أمن مصر القومي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، كما صنعت مصر صنعت رأيا دوليا لدعم القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يتسق مع السياق العام للدولة المصرية في دعمها على مدار التاريخ للقضية الفلسطينية.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اتفاق الهدنة يأتي تتويجا للجهود المصرية للتصدى لحرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال ولا زال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل والتي تسببت في تدهور غير مسبوق في الأوضاع  الإنسانية داخل القطاع.

الدكتور السعيد غنيم حزب المؤتمر قطاع غزة عبد الفتاح السيسي الفلسطينيين

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