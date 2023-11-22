عشرات الشهداء والجرحى فى غارات للاحتلال شمال قطاع غزة

استشهد 9 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، صباح اليوم الأربعاء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية باستشهاد 9 مواطنين بينهم أطفال جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة عياش في مخيم النصيرات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب مجزرة في شمال غزة فجر اليوم، راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدا من مخيم جباليا شمال شرق غزة.

اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأصيب اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين، واعتُقل 11 آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي الدوحة والخضر ومخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر فرع بيت لحم عبدالحليم جعافرة لمراسلنا، بإصابة شابين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، نُقلا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، إضافة إلى إصابة ثلاثة مواطنين آخرين برضوض وجروح جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم في بلدة الخضر، وعدد آخر بحالات اختناق بالغاز السام.

وأشار مصدر أمني إلى أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في الخضر والدوحة والدهيشة وفتشتها، ودمرت محتوياتها واعتدت بالضرب على سكانها، وأصابت عددا منهم برضوض.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين، عُرف منهم: فادي سليم البدن من تقوع، وماهر خضر صلاح، وأكرم إبراهيم صلاح، ومحمود إبراهيم غنيم، ومحمود محمود عبدالفتاح صلاح، ووليد عبدالفتاح صلاح من الخضر، وشهريار أنور البلغاري، وحسن الزغاري، وعنان خليل الجعفري، ووسيم مزهر، وعلي مصلح من مخيم الدهيشة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مقر حركة "فتح" في مخيم الدهيشة ودمرت محتوياته، كذلك مبنى مؤسسة إبداع، ومؤسسة الرئيس بوتين، وفجرت باب صيدلية في الدهيشة.

حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة المحاصر، إلى أكثر من 14100 شهيد، بينهم أكثر من 5840 طفلا، و3920 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 33 ألف جريح، وأكثر من 6800 مفقود، بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.