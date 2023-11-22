عاجل.. بينهم صحفيان.. شهداء وجرحى فى غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة

استشهد الزميلان الصحفيان محمد نبيل الزق، وعاصم البرش، بعد منتصف الليلة، بقصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرق محافظة غزة، وعلى منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة.

واستشهد وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء في استهدافات للطائرات الحربية الاسرائيلية للعديد من منازل المواطنين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت وكالة وفا الفلسطينية، إن مقاتلات الاحتلال الحربية شنت غارات على مناطق متفرقة في مدينة غزة، وإن المواطنين أطلقوا مناشدات لإجلاء شهداء وجرحى.

واضافت أن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا وسط حي سكني في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما استشهد 3 مواطنين بينهم سيّدتين بقصف الطائرات الحربية منزل عائلة أبو شمالة في الحي السعودي غربي رفح جنوب قطاع غزة.

واعتلت قوات الاحتلال أبراج الإسكان في محيط أبراج الشيخ زايد مقابل المستشفى الإندونيسي، وأطلقت النار تجاه الأهالي في مشروع بيت لاهيا ومحيطها شمال غزة.

الى ذلك، تم انتشال خمسة شهداء بعد قصف الطيران الحربي منزل أبو اسكندر في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وانتشال انتشال 6 شهداء من عائلتي "النوري" و"بدوان" من بينهم 5 أطفال نتيجة استهداف الاحتلال "لشقة سكنية" خلف مسجد القسام وسط مخيم النصيرات.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة المحاصر، إلى أكثر من 14100 شهيد، بينهم أكثر من 5840 طفلا، و3920 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 33 ألف جريح، وأكثر من 6800 مفقود، بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.