الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قيادة واعية وشعب داعم.. كيف تعاملت مصر مع مخطط تهجير الفلسطينيين؟

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

فكرة تهجير أبناء غزة قسريًا من أراضيهم إلى سيناء ليست مجرد تكهنات، لم تتوقف عند تصريحات التهجير على لسان الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، رغم أنه لا يتمتع بأي منصب حكومي، لكنها برزت في تصريحات أسماء نافذة في الحكومة الإسرائيلية، ومنها تصريح وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريش"، الذي قال فيه: "إجلاء سكان غزة هو الحل الإنساني الصحيح".

وعي مصر ورفضها مخطط التهجير

ووعت الدولة المصرية لمخطط التهجير منذ اللحظة الأولى، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تهجير الفلسطينيين يعني القضاء على القضية الفلسطينية، وأضاف أيضًا: "إذا استدعى الأمر إني أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر".

دعم الشعب والحكومة للقيادة في رفض المخطط

وظهر الرفض واضحًا أيضًا في موقف وزارة الخارجية، ممثلة في الوزير سامح شكري، كما علا صوت الرفض أيضًا في البرلمان المصري.

كل هذا الرفض المصري للتهجير، رافقه أيضًا دعم شعبي واضح رآه العالم أجمع، فمصر شعبًا وقادة، تقف صفًا واحدًا ضد مخطط التهجير.

 

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